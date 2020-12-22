Сын Цзю может провести бой с российским боксёром Курбановым
- Reuters
Как сообщает пресс-служба RCC: MMA & Boxing, для подготовки к бою Курбанов вылетел в Великобританию.
«Лагерь будет длиться около месяца. Я хочу перенять опыт боксёров из Англии. У них другая психология, другое видение и совершенно другой подход к боксу. Моя главная цель — это подготовка к бою с Тимофеем Цзю, хотя наш бой ещё не согласован», — рассказал Курбанов.
Курбанов на профессиональном ринге одержал 21 победу в 21 поединке. На счету Цзю — 17 побед в 17 поединках.
Ранее Кремлёв выразил готовность организовать бой сына Цзю в России.