Сын Цзю может провести бой с российским боксёром Курбановым

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Российский боксёр Магомед Курбанов рассчитывает получить поединок с Тимофеем Цзю, сыном бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю.
Сын Цзю может провести бой с российским боксёром Курбановым
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба RCC: MMA & Boxing, для подготовки к бою Курбанов вылетел в Великобританию. 

«Лагерь будет длиться около месяца. Я хочу перенять опыт боксёров из Англии. У них другая психология, другое видение и совершенно другой подход к боксу. Моя главная цель — это подготовка к бою с Тимофеем Цзю, хотя наш бой ещё не согласован», — рассказал Курбанов.

Курбанов на профессиональном ринге одержал 21 победу в 21 поединке. На счету Цзю — 17 побед в 17 поединках.

Ранее Кремлёв выразил готовность организовать бой сына Цзю в России.

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