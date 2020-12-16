Кремлёв выразил готовность организовать бой сына Цзю в России

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв отреагировал на победу Тима Цзю, сына Константина Цзю, над новозеландцем Боуином Морганом в поединке за титул чемпиона по версии Всемирной боксёрской организации WBO Global в первом среднем весе.

«Поздравляю Тимофея Цзю с очередной яркой и быстрой победой. Он с гордостью представляет свою легендарную фамилию. Такая преемственность в боксе не может не радовать. Мы с удовольствием следим за развитием его карьеры! И очень хотелось бы увидеть бой Тимофея на территории России, мы готовы это организовать» — приводит слова Кремлёва пресс-служба федерации.

На счету 26-летнего Цзю 17 побед в 17 боях, 13 из них — досрочно. В поединке с Морганом Цзю-младший одержал победу нокаутом в первом раунде.

При этом Тим Цзю все свои поединки на профессиональном ринге провёл на территории Австралии.

Ранее Константин Цзю заявил, что хотел бы провести бой своего сына в России.