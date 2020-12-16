Цзю: хотел бы привезти бой сына в Россию

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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю поделился мнением о поединке с участием его сына Тима Цзю и новозеландца Боуина Моргана за титул чемпиона по версии Всемирной боксёрской организации WBO Global в первом среднем весе.
Цзю: хотел бы привезти бой сына в Россию
  • РИА Новости

«Сегодня разговаривал с сыном до боя. Определённые стратегии и тактика на бой есть, мне тяжело объяснять тактические направления, детализацию. У него есть тренер, команда, которая была со мной много-много лет. Это люди, которым я доверяю на сто процентов. С ним работают его тренер — муж моей сестры, мой папа, менеджер команды, который работал со мной с 1994 года. Я хотел быть в Австралии с сыном, но из-за карантина не смог полететь. Хочу в следующем году привезти его бой в Россию», — сказал Цзю-старший в эфире передачи «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ». 

На счету 26-летнего Цзю 17 побед в 17 боях, 13 из них — досрочно. В поединке с Морганом Цзю-младший одержал победу нокаутом в первом раунде.

Ранее сын Цзю нокаутировал Моргана в бою за титул WBO Global и обратился к отцу на русском языке.

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