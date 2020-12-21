В «Спартаке» подтвердили дисквалификацию Тедеско

Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов подтвердил, что контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал главного тренера команды Доменико Тедеско по итогам матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».

«Запросили в КДК мотивационную часть решения. После изучения материалов сформируем свою позицию», — приводит слова Фетисова ТАСС.

После матча в Сочи, прошедшего 12 декабря, пресс-служба московского клуба заявила, что в перерыве тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин позволил себе оскорбительные высказывания в адрес главного тренера красно-белых: он призвал Доменико Тедеско покинуть Россию, указывая на национальность наставника «Спартака».

Кроме того, как отмечалось в СМИ, Тедеско повздорил с голкипером «Сочи» Сосланом Джанаевым и во время ссоры демонстрировал оскорбительные жесты. А Жоазиньо применил физическое воздействие к помощнику Тедеско Андреасу Хинкелю.

Ранее сообщалось, что после игры «Сочи» — «Спартак» Тедеско за своё поведение был дисквалифицирован на три матча и оштрафован на 50 тыс. рублей.