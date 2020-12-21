СМИ: Тедеско дисквалифицирован на три матча за поведение после игры «Сочи» — «Спартак»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) на три матча дисквалифицировал главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско по итогам матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и «Сочи».

Как сообщает «Чемпионат», Тедеско был оштрафован на 50 тыс. рублей и дисквалифицирован на три матча. Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин оштрафован на 50 тыс. рублей, а хавбек команды Жоазиньо был признан невиновным.

После матча в Сочи, прошедшего 12 декабря, пресс-служба московского клуба заявила, что в перерыве встречи тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин позволил себе оскорбительные высказывания в адрес главного тренера красно-белых Доменико Тедеско, указав на иную национальность наставника «Спартака», и призвал его покинуть Россию.

Кроме того, как отмечалось в СМИ, Тедеско повздорил с голкипером «Сочи» Сосланом Джанаевым и показывал оскорбительные жесты, а Жоазинью применил физическое воздействие к помощнику Тедеско Андреасу Хинкелю.

Ранее сообщалось, что ЭСК РФС не выявила ошибок в работе арбитра матча «Сочи» — «Спартак».