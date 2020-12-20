Карнаухов: Кубок Первого канала обязательно надо было выиграть

Форвард сборной России по хоккею Павел Карнаухов рассказал о своих впечатлениях от выступления на Кубке Первого канала.

«Эмоции потрясающие. Это домашний турнир, его обязательно надо было выиграть. Получилась хорошая неделя, мы с отличным настроением возвращаемся в клубы. Одержали три хорошие победы и подарили болельщикам праздник — что ещё может быть лучше?» — цитирует Карнаухова официальный сайт ФХР.

Сборная России взяла верх над командами Чехии, Швеции и Финляндии, став победителем турнира.

Ранее Фазель заявил, что оставшиеся этапы Еврохоккейтура пройдут с ограничениями.