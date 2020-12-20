Карнаухов: Кубок Первого канала обязательно надо было выиграть

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Форвард сборной России по хоккею Павел Карнаухов рассказал о своих впечатлениях от выступления на Кубке Первого канала.
Карнаухов: Кубок Первого канала обязательно надо было выиграть
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

«Эмоции потрясающие. Это домашний турнир, его обязательно надо было выиграть. Получилась хорошая неделя, мы с отличным настроением возвращаемся в клубы. Одержали три хорошие победы и подарили болельщикам праздник — что ещё может быть лучше?» — цитирует Карнаухова официальный сайт ФХР.

Сборная России взяла верх над командами Чехии, Швеции и Финляндии, став победителем турнира.

Ранее Фазель заявил, что оставшиеся этапы Еврохоккейтура пройдут с ограничениями.

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