Карнаухов: Кубок Первого канала обязательно надо было выиграть
- РИА Новости
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«Эмоции потрясающие. Это домашний турнир, его обязательно надо было выиграть. Получилась хорошая неделя, мы с отличным настроением возвращаемся в клубы. Одержали три хорошие победы и подарили болельщикам праздник — что ещё может быть лучше?» — цитирует Карнаухова официальный сайт ФХР.
Сборная России взяла верх над командами Чехии, Швеции и Финляндии, став победителем турнира.
Ранее Фазель заявил, что оставшиеся этапы Еврохоккейтура пройдут с ограничениями.