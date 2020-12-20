Фазель заявил, что оставшиеся этапы Еврохоккейтура пройдут с ограничениями

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что оставшиеся в нынешнем сезоне этапы Еврохоккейтура пройдут с ограничениями из-за пандемии коронавируса.

«Нынешний сезон особенный из-за коронавируса и очень странный, но здорово, что КХЛ играет, проходит Еврохоккейтур. Кубок Первого канала состоялся несмотря ни на что. Да, не хватает болельщиков на трибунах, но скоро всё вернётся в привычное русло. Сейчас хуже было бы вообще ничего не делать, не проводить соревнования. Посмотрим, что будет в феврале, когда пройдёт этап в Швеции. Но пока кажется, что весь этот сезон будет проходить вот так, с серьёзными ограничениями», — цитирует Фазеля ТАСС

В феврале и мае пройдут этапы Еврохоккейтура в Швеции и Чехии.

Ранее глава IIHF заявил, что будет наблюдать за сборной России на МЧМ.