Шипачёв забросил 2500-ю шайбу в истории сборной России
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- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.
Шипачёв отличился на 14-й минуте с передачи Егора Яковлева.
December 20, 2020
Для Шипачёва эта шайба стала 16-й в составе сборной России.
Лучшим снайпером в истории национальной команды является Илья Ковальчук (36 шайб), второе место занимает Александр Овечкин (35 шайб), а третье — Евгений Малкин (32 шайбы).
RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Финляндия.