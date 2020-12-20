Шипачёв забросил 2500-ю шайбу в истории сборной России

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Гол Вадима Шипачёва в ворота национальной команды Финляндии в матче Кубка Первого канала стал 2500-м в истории сборной России по хоккею.
Шипачёв забросил 2500-ю шайбу в истории сборной России
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Шипачёв отличился на 14-й минуте с передачи Егора Яковлева.

Для Шипачёва эта шайба стала 16-й в составе сборной России.

Лучшим снайпером в истории национальной команды является Илья Ковальчук (36 шайб), второе место занимает Александр Овечкин (35 шайб), а третье — Евгений Малкин (32 шайбы).

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Финляндия.

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