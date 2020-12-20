Шипачёв забросил 2500-ю шайбу в истории сборной России

Гол Вадима Шипачёва в ворота национальной команды Финляндии в матче Кубка Первого канала стал 2500-м в истории сборной России по хоккею.

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РИА Новости