Футболист «Арсенала» Обамеянг может пропустить до двух недель из-за травмы
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«Мы хотим, чтобы он вернулся к команде как можно скорее. У него небольшое растяжение икроножной мышцы, он выбыл на несколько дней. Не знаю, сколько он пропустит — неделю или две, это будет зависеть от восстановления», — приводит слова Артеты сайт клуба.
В этом сезоне Обамеянг в составе «Арсенала» сыграл 15 матчей, забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» показал худший результат за 46 лет по набранным очкам.