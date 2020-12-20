Футболист «Арсенала» Обамеянг может пропустить до двух недель из-за травмы

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал о состоянии нападающего команды Пьера-Эмерика Обамеянга.

«Мы хотим, чтобы он вернулся к команде как можно скорее. У него небольшое растяжение икроножной мышцы, он выбыл на несколько дней. Не знаю, сколько он пропустит — неделю или две, это будет зависеть от восстановления», — приводит слова Артеты сайт клуба.

В этом сезоне Обамеянг в составе «Арсенала» сыграл 15 матчей, забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» показал худший результат за 46 лет по набранным очкам.