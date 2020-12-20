Артета о проигрыше «Эвертону»: «Арсеналу» нужно создавать больше моментов, чтобы побеждать

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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение команды от ливерпульского «Эвертона» в матче 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Мы проиграли из-за двух ключевых моментов. Мы очень хорошо отреагировали, доминировали в игре. Мы создали достаточно моментов, по крайней мере для того, чтобы не проиграть. Мы попали в штангу. Нам не повезло. У нас было 15 ударов, но лишь два из них попали в створ ворот. Нам нужно улучшить качество нашей игры, это реальность. Нужно создавать больше моментов, чтобы побеждать. Другая команда желает большего. Парни всё ещё бьются. Они очень расстроены сейчас», — приводит слова Артеты Sky Sports.

«Арсенал» на выезде проиграл «Эвертону» со счётом 1:2.  Это поражение стало для подопечных Артеты восьмым в нынешнем сезоне. Команда занимает 15-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» показал худший результат за 46 лет по набранным очкам.

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