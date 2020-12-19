Биатлонист Елисеев рассказал о накапливающейся после гонок усталости

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Россиянин Матвей Елисеев прокомментировал своё выступление в гонке преследования на 12,5 км на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
Биатлонист Елисеев рассказал о накапливающейся после гонок усталости
  • РИА Новости

«Самочувствие меняется с учётом количества уже проведённых гонок в худшую сторону. Но по сравнению с предыдущими сезонами это не так выраженно, сейчас можно сказать, что почти не меняется. Акклиматизация в горах на меня уже почти не влияет. Усталость от стартов? Да, больше психологическая. Каждый раз, выходя на гонку, нужно отработать максимально, а это реально сложно», — приводит слова Елисеева «Матч ТВ».

По итогам гонки преследования Елисеев стал лучшим из российских биатлонистов, заняв 18-е место. Он не допустил ни одного промаха на четырёх огневых рубежах, но отстал от победителя на 1 минуту 50,9 секунды.

Ранее сообщалось, что сборная России по биатлону обновила антирекорд — 37 гонок Кубка мира без медалей.

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