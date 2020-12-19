Тактаров считает, что Нурмагомедов возобновит спортивную карьеру

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Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров высказался на тему возможного возобновления карьеры чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Тактаров считает, что Нурмагомедов возобновит спортивную карьеру
  • РИА Новости

«Уйти вовремя — талант. Я почему и сказал, что Нурмагомедов сделал то, чего не сделал Фёдор Емельяненко. Хотя я думаю, что он этого не сделал и ещё вернётся. Поймёт, как тяжело деньги зарабатывать в реальной жизни. Естественно, самое первое, что приходит на ум, — дальше продолжать выступать. И мы потеряем героя — Кавказ, в частности», — заявил Тактаров во время эфира в Instagram.

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. На счету российского бойца 29 побед в 29 поединках.

Ранее Тактаров опубликовал видео, на котором борется с Нурмагомедовым.

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