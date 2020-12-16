Тактаров опубликовал видео, на котором борется с Нурмагомедовым

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров выложил архивное видео, на котором он борется с действующим чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Когда даже разминка выглядит веселее, чем некоторые бои», — подписал Тактаров публикацию в Instagram, добавив, что видео было снято в 2014 году.

Нурмагомедов возглавляет рейтинг лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовой категории. 32-летний россиянин объявил о завершении карьеру после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 в Абу-Даби 24 октября.

Ранее Абдель-Азиз сказал Фергюсону, что Нурмагомедов искалечил бы его.