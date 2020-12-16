Абдель-Азиз — Фергюсону: Нурмагомедов искалечил бы тебя

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, обратился к американцу Тони Фергюсону после его проигрыша бразильцу Чарльзу Оливейре на турнире UFC 256.

«Мне жаль тебя, малыш, будь здоров. Ты можешь говорить всё что угодно, но это уже никого не волнует. Я желаю тебе хорошей пенсии. Тебе повезло, что ты проиграл, потому что Нурмагомедов искалечил бы тебя. Ты, как и я, понимаешь это. А теперь об этом знает весь мир», — написал Абдель-Азиз в Twitter.

Бой Нурмагомедов — Фергюсон пытались организовать пять раз, но каждый раз он срывался по различным причинам.

Поражение от Оливейры стало вторым подряд для Фергюсона. В мае 2020 года 36-летний американец уступил соотечественнику Джастину Гэтжи.

Ранее Ян высказался о поражении Фергюсона.