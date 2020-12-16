Абдель-Азиз — Фергюсону: Нурмагомедов искалечил бы тебя

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Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, обратился к американцу Тони Фергюсону после его проигрыша бразильцу Чарльзу Оливейре на турнире UFC 256.
Абдель-Азиз — Фергюсону: Нурмагомедов искалечил бы тебя
  • © Instagram

«Мне жаль тебя, малыш, будь здоров. Ты можешь говорить всё что угодно, но это уже никого не волнует. Я желаю тебе хорошей пенсии. Тебе повезло, что ты проиграл, потому что Нурмагомедов искалечил бы тебя. Ты, как и я, понимаешь это. А теперь об этом знает весь мир», — написал Абдель-Азиз в Twitter.

Бой Нурмагомедов — Фергюсон пытались организовать пять раз, но каждый раз он срывался по различным причинам.

Поражение от Оливейры стало вторым подряд для Фергюсона. В мае 2020 года 36-летний американец уступил соотечественнику Джастину Гэтжи. 

Ранее Ян высказался о поражении Фергюсона.

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