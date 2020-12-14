Ян о поражении Фергюсона: он ещё будет выступать, но сейчас время более молодых бойцов

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Чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян высказал мнение о поражении Тони Фергюсона в поединке с Чарльзом Оливейрой.
Ян о поражении Фергюсона: он ещё будет выступать, но сейчас время более молодых бойцов
  • Reuters

«У каждого есть своё время. Это тяжёлый спорт, у каждого своё время. Думаю, он ещё будет выступать, но сейчас время более молодых бойцов — более голодных, универсальных, свежих», — приводит слова Яна «Спорт-Экспресс».

Оливейра победил Фергюсона единогласным решением судей в рамках турнира UFC 256. Для Фергюсона это поражение стало пятым в карьере в ММА при 26 победах.

Ранее сообщалось, что Уайт хочет встретиться с Нурмагомедовым перед UFC 257. 

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