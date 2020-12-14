Уайт хочет встретиться с Нурмагомедовым перед UFC 257
- Reuters
Как сообщает BJ Penn, Уайт хочет встретиться с россиянином прямо перед турниром UFC 257 в Абу-Даби, который запланирован на 23 января 2021 года. Главным событием этого турнира станет поединок между американцем Дастином Порье и ирландцем Конором Макгрегором.
Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября, после того как победил удушающим приёмом американца Джастина Гэтжи на турнире UFС 254.
На счету 32-летнего бойца 29 побед и ни одного поражения в MMA.
Ранее Магомед Исмаилов поздравил Нурмагомедова с завершением карьеры.