Уайт хочет встретиться с Нурмагомедовым перед UFC 257 

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт подтвердил, что в январе 2021 года проведёт встречу с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Уайт хочет встретиться с Нурмагомедовым перед UFC 257 
  • Reuters

Как сообщает BJ Penn, Уайт хочет встретиться с россиянином прямо перед турниром UFC 257 в Абу-Даби, который запланирован на 23 января 2021 года. Главным событием этого турнира станет поединок между американцем Дастином Порье и ирландцем Конором Макгрегором.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября, после того как победил удушающим приёмом американца Джастина Гэтжи на турнире UFС 254.

На счету 32-летнего бойца 29 побед и ни одного поражения в MMA.

Ранее Магомед Исмаилов поздравил Нурмагомедова с завершением карьеры.

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