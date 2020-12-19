Моуринью: возможно, Флик станет тренером года, если возьмёт семь трофеев за сезон

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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью считает, что награду международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) «Тренер года» должен был получить наставник мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик.
Моуринью: возможно, Флик станет тренером года, если возьмёт семь трофеев за сезон
  •  © Reuters

«Я думаю, что единственный шанс для Флика на победу в этом голосовании — если «Бавария» найдёт для него два или три новых турнира. Возможно, если он выиграет семь титулов за один сезон, то тогда получит награду», — приводит слова Моуринью Goal.com.

Тренером года по версии ФИФА стал наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп, с которым мерсисайдцы впервые за 30 лет стали чемпионами Англии.

«Бавария» под руководством Флика стала чемпионом и обладателем Кубка Германии, а также победила в Лиге чемпионов.

Ранее Флик признался, что расстроился, не получив награду «Тренер года» по версии ФИФА.

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