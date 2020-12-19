Моуринью: возможно, Флик станет тренером года, если возьмёт семь трофеев за сезон

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью считает, что награду международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) «Тренер года» должен был получить наставник мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик.

«Я думаю, что единственный шанс для Флика на победу в этом голосовании — если «Бавария» найдёт для него два или три новых турнира. Возможно, если он выиграет семь титулов за один сезон, то тогда получит награду», — приводит слова Моуринью Goal.com.

Тренером года по версии ФИФА стал наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп, с которым мерсисайдцы впервые за 30 лет стали чемпионами Англии.

«Бавария» под руководством Флика стала чемпионом и обладателем Кубка Германии, а также победила в Лиге чемпионов.

Ранее Флик признался, что расстроился, не получив награду «Тренер года» по версии ФИФА.