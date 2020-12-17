В Госдуме оценили запрет российским спортсменам выступать под флагом страны на два года

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Анастасия Румянцева
Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов прокомментировал в беседе с RT решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).
В Госдуме оценили запрет российским спортсменам выступать под флагом страны на два года
  • AFP

По его мнению, наложенные на Россию ограничения, в частности запрет на выступление российских спортсменов под флагом России в течение двух лет, являются «источником давления».

«Продолжаются те же разногласия с западными оппонентами... Я считаю, что спорт в этой ситуации используется как дополнительный источник давления на нашу страну», — отметил Кривоносов.

Депутат добавил, что для спортсменов участие в соревнованиях очень важно и когда возникают такие психологические нагрузки, то это усложняет ситуацию.

«Но у нас есть примеры, когда и в этой ситуации достаточно высокие результаты получались. Но, конечно, это усложняет задачу», —  заключил парламентарий.

Ранее сообщалось, что CAS запретил российским спортсменам выступать под флагом России на ОИ и ЧМ до конца 2022 года. Также суд запретил официальным лицам страны посещать эти соревнования.

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