В Госдуме оценили запрет российским спортсменам выступать под флагом страны на два года
- AFP
По его мнению, наложенные на Россию ограничения, в частности запрет на выступление российских спортсменов под флагом России в течение двух лет, являются «источником давления».
«Продолжаются те же разногласия с западными оппонентами... Я считаю, что спорт в этой ситуации используется как дополнительный источник давления на нашу страну», — отметил Кривоносов.
Депутат добавил, что для спортсменов участие в соревнованиях очень важно и когда возникают такие психологические нагрузки, то это усложняет ситуацию.
«Но у нас есть примеры, когда и в этой ситуации достаточно высокие результаты получались. Но, конечно, это усложняет задачу», — заключил парламентарий.
Ранее сообщалось, что CAS запретил российским спортсменам выступать под флагом России на ОИ и ЧМ до конца 2022 года. Также суд запретил официальным лицам страны посещать эти соревнования.