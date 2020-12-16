Аршавин считает, что Кокорину лучше уехать играть за границу

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился своими мыслями об игре форварда Александра Кокорина за московский «Спартак».

«На данный момент Саша не приносит той пользы, для которой его брали. Для меня это тоже сожаление, я люблю его как футболиста. На месте Газизова тоже взял бы его. Но пока Саша не является главной скрипкой у москвичей. Во-первых, травмы. Две-три травмы за полгода — это много. Плюс хорошо выглядят Понсе и Ларссон. А когда Кокорин здоров, его чаще используют под нападающими, это не его позиция. И, конечно, когда ты только выходишь и опять получаешь травму, это не добавляет кондиций. Схему менять под него не имеет смысла, другие игроки являются первыми скрипками. Кокорин в Италии? Может, для него это лучший вариант. Уехать из России, поиграть в другой атмосфере. Там он будет просто Саша Кокорин, а здесь к нему очень много внимания, в том числе нефутбольного», — цитирует слова Аршавина телеканал «Матч ТВ».

Кокорин перешёл в «Спартак» летом 2020 года из «Зенита» на правах свободного агента. В восьми матчах за красно-белых он забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее Тихонов заявил, что все уже устали ждать игры от Кокорина.