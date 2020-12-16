Аршавин считает, что Кокорину лучше уехать играть за границу

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Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился своими мыслями об игре форварда Александра Кокорина за московский «Спартак».
Аршавин считает, что Кокорину лучше уехать играть за границу
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«На данный момент Саша не приносит той пользы, для которой его брали. Для меня это тоже сожаление, я люблю его как футболиста. На месте Газизова тоже взял бы его. Но пока Саша не является главной скрипкой у москвичей. Во-первых, травмы. Две-три травмы за полгода — это много. Плюс хорошо выглядят Понсе и Ларссон. А когда Кокорин здоров, его чаще используют под нападающими, это не его позиция. И, конечно, когда ты только выходишь и опять получаешь травму, это не добавляет кондиций. Схему менять под него не имеет смысла, другие игроки являются первыми скрипками. Кокорин в Италии? Может, для него это лучший вариант. Уехать из России, поиграть в другой атмосфере. Там он будет просто Саша Кокорин, а здесь к нему очень много внимания, в том числе нефутбольного», — цитирует слова Аршавина телеканал «Матч ТВ».

Кокорин перешёл в «Спартак» летом 2020 года из «Зенита» на правах свободного агента. В восьми матчах за красно-белых он забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее Тихонов заявил, что все уже устали ждать игры от Кокорина.

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