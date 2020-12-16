Червиченко раскритиковал поведение Тедеско в матче с «Сочи»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал скандал с участием главного тренера красно-белых Доменико Тедеско в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» (0:1).

«Когда не получается на поле, начинаешь скатываться в истерику. То, что произошло в начале сезона, дало свои плоды. Я об игре с «Сочи» в первом туре. Семь-восемь очков «Спартаку» подарили. Истерика даёт свой эффект. Но сейчас профита от неё нет. Я в этой ситуации не увидел ни расизма, ни национализма, ни ксенофобии. Вы посмотрите, как пиар-служба «Спартака» продолжает пляски и танцы с бубном. В Германии уже во второсортных изданиях пишут про ксенофобию, что в России утесняют немцев. За эти вещи надо наказывать Тедеско. Он должен вести себя скромнее. В Германии Доменико себе подобного не позволял. А в России думает, что попал в банановую республику?» — цитирует Червиченко Metaratings.ru.

После матча, который состоялся на стадионе «Фишт» 12 декабря, Тедеско пожаловался на тренера вратарей «Сочи» Дмитрия Бородина, который в перерыве позволил себе оскорбительное высказывание в его адрес.

Ранее Колосков поддержал перенос рассмотрения дела Тедеско.