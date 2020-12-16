Колосков поддержал перенос рассмотрения дела Тедеско

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал решение контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) перенести заседание по инциденту, произошедшему после матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» — «Спартак» (1:0).

После окончания матча главный тренер москвичей Доменико Тедеско обвинил тренера вратарей соперника Дмитрия Бородина в расовой дискриминации, а также добавил, что один из футболистов соперника ударил его помощника Андреаса Хинкеля. Сам же немец в подрибунном помещении предъявил претензии голкиперу «Сочи» Сослану Джанаеву, показав ему при этом жест пальцами в виде перебирания купюр.

«Я понятия не имею, насколько это справедливо. В РФС не хотят создавать прецедент. Потом вернутся к этому делу. Мне кажется, всё логично и правильно. Полностью поддерживаю это решение. У каждого там была своя правда. Бородин говорит одно, а Тедеско — другое. Это не такая быстрая процедура. Должны присутствовать инспектор матча, судейская бригада, свидетели. А собрать всех их в Москве — непростая задача. Речь ведь о серьёзном нарушении. Представьте, если бы Тедеско дисквалифицировали перед матчем с «Зенитом», какая началась бы волна. Со всех точек зрения всё сделано правильно», — цитирует Колоскова «РБ-Спорт».

16 декабря «Спартак» в рамках 19-го тура РПЛ сыграет с «Зенитом». Матч пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало игры запланировано на 20:00.

Ранее Колосков назвал дуростью санкции США к ФК «Ахмат».