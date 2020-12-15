Грожану предстоит операция из-за последствий аварии на Гран-при Бахрейна

Бывший пилот Haas француз Ромен Грожан рассказал, что ему предстоит операция после аварии во время гонки 15-го этапа «Формулы-1» Гран-при Бахрейна.

«Что касается правой руки, то она уже практически нормально работает. Разве что в холодную погоду боль возвращается. С левой рукой всё обстоит гораздо серьёзнее. Её восстановление займёт как минимум месяц. Можно говорить, что я каждый день одерживаю маленькие победы. Одна из них — мне на 99,9% не потребуется трансплантация. Другая — с мизинца уже сняли повязку. Но на этой неделе мне предстоит визит в операционную, так как связки большого пальца разорваны. После этого я не смогу шевелить им от четырёх до шести недель», — приводит слова Грожана Motorsport.

Грожан попал в серьёзную аварию на первом круге гонки Гран-при Бахрейна. Инцидент произошёл после третьего поворота. Грожан резко сместился вправо, столкнувшись с болидом российского гонщика Alpha Tauri Даниила Квята, после чего вылетел с трассы и протаранил металлический рельс безопасности. В результате удара болид Haas развалился на две части и загорелся.

Ранее Грожан рассказал, какие травмы получил в аварии на Гран-при Бахрейна.