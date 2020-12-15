РФС запускает радиошоу «Мама знает всё»

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Российский футбольный союз (РФС) объявил о запуске радиошоу об игроках сборной России по футболу «Мама знает всё».
РФС запускает радиошоу «Мама знает всё»
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба РФС, в рамках шоу матери игроков сборной России расскажут о карьерном пути своих сыновей и откроют секреты их воспитания.

Гостями шоу станут Антонина Газинская, Луиза Жемалетдинова, Антонина Смертина, Галина Мостовая, Елена Ерохина и Людмила Титова. Отмечается, что в шоу также примут участие заслуженный тренер России Борис Игнатьев и главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Первый выпуск выйдет в эфир 19 декабря в 13:00 на «Авторадио»

Ранее сообщалось, что РФС запустил конкурс «Россия — футбольная страна!».

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