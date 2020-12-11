РФС запустил конкурс «Россия — футбольная страна!»

Российский футбольный союз (РФС) объявил о старте всероссийского смотра-конкурса среди организаторов массового футбола «Россия — футбольная страна!».

Как сообщает пресс-служба РФС, принять участие в конкурсе смогут как физические лица, реализующие различные проекты, направленные на развитие футбола и вовлечение лиц в занятия футболом, так и организации, привлекающие граждан к игре и её разновидностям.

«В нашей стране невероятное количество людей, которые на местах развивают массовый футбол и каждый год вовлекают в него десятки тысяч новых игроков. Они организуют любительские лиги, проводят фестивали, создают команды. РФС стремится поддерживать таких людей, мотивировать их развивать действующие проекты и создавать новые. Именно для этого мы запускаем ежегодный смотр-конкурс «Россия — футбольная страна!», который будет давать шанс организаторам массового футбола заявить о своих проектах», — заявил генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

Также сообщается, что проекты-победители пяти номинаций будут направлены для участия в соответствующих же номинациях в рамках премии UEFA Grassroots Awards.

Ранее сообщалось, что РФС заключил соглашения о развитии футбола в четырёх регионах России.