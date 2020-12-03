РФС заключил соглашения о развитии футбола в четырёх регионах России
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба РФС, соглашения были подписаны с представителями Приволжья, Сибири и Дальнего Востока — правительствами и федерациями футбола Амурской, Томской и Калужской областей, а также Республики Хакасия.
Данные соглашения позволят создать условия для увеличения количества людей, систематически занимающихся футболом: будут организованы новые соревнования для мужчин и женщин, подготовлены квалифицированные тренеры и судьи, модернизирована инфраструктура и создана единая система любительских лиг.
Ранее сообщалось, что РФС объявил о запуске новогоднего проекта «Письмо сборной».