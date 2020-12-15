Вратарь «Автомобилиста» высказался о лидерских качествах Дацюка

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Голкипер екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилист» Якуб Коварж высказался о лидерских качествах нападающего команды Павла Дацюка.
Вратарь «Автомобилиста» высказался о лидерских качествах Дацюка
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Паша — не тот лидер, который при каждом поражении будет вставать и что-то говорить. У «Автомобилиста» нет такого человека, который мог бы как-то мотивировать ребят, что-то жёстко сказать. У нас уже долго нет такого лидера», — цитирует Коваржа Sport24

По его словам, раньше в команде был Сергей Гусев и он мог завести партнёров. Он также признался, что сам не пытается стать лидером в раздевалке.

Ранее «Автомобилист» прервал десятиматчевую серию поражений в КХЛ, обыграв «Металлург».

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