«Автомобилист» прервал десятиматчевую серию поражений в КХЛ, обыграв «Металлург»
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- РИА Новости
Встреча, прошедшая в Магнитогорске, завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.
Победу «Автомобилисту» принесли шайбы Алексея Макеева, Станислава Бочарова, Павла Куликова и Анатолия Голышева.
Таким образом, «Автомобилист» победил впервые после серии из десяти поражений подряд.
В других матчах игрового дня уфимский «Салават Юлаев» победил новосибирскую «Сибирь» (3:1), а челябинский «Трактор» уступил казахстанскому «Барысу» (2:4).
Ранее сообщалось, что СКА обыграл рижское «Динамо» в матче КХЛ.