Гвардиола выразил поддержку тренеру «Арсенала» Артете

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поддержал наставника «Арсенала» Микеля Артету после неудачных результатов лондонской команды.
Гвардиола выразил поддержку тренеру «Арсенала» Артете
  • © REUTERS/Miguel Riopa

«У «Арсенала» нет тренера, который возглавил бы этот клуб в ближайшие годы лучше, чем Артета. Я не обязан оказывать ему поддержку, потому что она у него и так есть. Он один из лучших тренеров, с которыми я когда-либо работал, и видел его приверженность, его любовь к своему клубу», — цитирует Гвардиолу Daily Mail

Он также отметил, что если бы Артета не любил «Арсенал», то до сих пор бы работал в «Манчестер Сити». По словам Гвардиолы, он уверен, что Артете удастся всё перевернуть и направить в нужное русло.

Артета возглавляет «Арсенал» с декабря прошлого года. До этого он был помощником Гвардиолы в «Сити».

С 2011 по 2016 год Артета выступал за «Арсенал» в качестве игрока.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» проиграл «Бернли» в домашнем матче АПЛ. Команда находится на 15-й строчке турнирной таблицы чемпионата Англии, набрав 13 очков.

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