Гвардиола выразил поддержку тренеру «Арсенала» Артете

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поддержал наставника «Арсенала» Микеля Артету после неудачных результатов лондонской команды.

«У «Арсенала» нет тренера, который возглавил бы этот клуб в ближайшие годы лучше, чем Артета. Я не обязан оказывать ему поддержку, потому что она у него и так есть. Он один из лучших тренеров, с которыми я когда-либо работал, и видел его приверженность, его любовь к своему клубу», — цитирует Гвардиолу Daily Mail.

Он также отметил, что если бы Артета не любил «Арсенал», то до сих пор бы работал в «Манчестер Сити». По словам Гвардиолы, он уверен, что Артете удастся всё перевернуть и направить в нужное русло.

Артета возглавляет «Арсенал» с декабря прошлого года. До этого он был помощником Гвардиолы в «Сити».

С 2011 по 2016 год Артета выступал за «Арсенал» в качестве игрока.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» проиграл «Бернли» в домашнем матче АПЛ. Команда находится на 15-й строчке турнирной таблицы чемпионата Англии, набрав 13 очков.