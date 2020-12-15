Месси отреагировал на включение в сборную игроков всех времён

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Нападающий испанской «Барселоны» и национальной команды Аргентины по футболу Лионель Месси прокомментировал своё включение в символическую сборную игроков всех времён по версии издания France Football.
Месси отреагировал на включение в сборную игроков всех времён
  • © REUTERS/Albert Gea

«Для меня большая честь быть включённым в команду Dream Team. Я хочу поблагодарить вас за то, что выбрали меня, а также поздравить всех игроков, которые были отобраны, и всех номинантов. В этом списке есть настоящие феномены!» — написал Месси в своём Instagram.

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Вместе с клубом он завоевал 34 трофея. На его счету 642 гола и 282 голевые передачи в 746 матчах.

Ранее сообщалось, что Пеле, Диего Марадона, Месси и Криштиану Роналду вошли в число лучших футболистов в истории по версии France Football.

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