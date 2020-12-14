Пеле, Марадона, Месси и Роналду вошли в число лучших футболистов в истории по версии France Football
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- РИА Новости
В символическую «команду мечты», составленную по схеме 3-4-3, по итогам голосования 140 авторитетных журналистов со всего мира, вошли:
— голкипер: Лев Яшин;
— защитники: Кафу, Франц Беккенбауэр и Паоло Мальдини;
— полузащитники: Хави, Лотар Маттеус, Пеле и Диего Марадона;
— форварды: Лионель Месси, Криштиану Роналду и Роналдо.
Ранее сообщалось, что France Football признал Льва Яшина лучшим голкипером в истории.