Пеле, Марадона, Месси и Роналду вошли в число лучших футболистов в истории по версии France Football

Известное французское издание France Football огласило список из 11 лучших футболистов в истории.

В символическую «команду мечты», составленную по схеме 3-4-3, по итогам голосования 140 авторитетных журналистов со всего мира, вошли:

— голкипер: Лев Яшин;

— защитники: Кафу, Франц Беккенбауэр и Паоло Мальдини;

— полузащитники: Хави, Лотар Маттеус, Пеле и Диего Марадона;

— форварды: Лионель Месси, Криштиану Роналду и Роналдо.

Ранее сообщалось, что France Football признал Льва Яшина лучшим голкипером в истории.