В ПСЖ сообщили предварительный диагноз Неймара
- Reuters
Как сообщает пресс-служба клуба, у 28-летнего форварда выявлено растяжение связок левой лодыжки.
Отмечается, что в ближайшие 48 часов будет проведено повторное, более детальное обследование для установления серьёзности травмы и метода лечения.
В нынешнем сезоне Неймар сыграл в 12 матчах за ПСЖ во всех турнирах и записал в свой актив девять голов и пять голевых передач.
Ранее Алексей Миранчук выздоровел после коронавируса и вернулся в общую группу «Аталанты».