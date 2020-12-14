В ПСЖ сообщили предварительный диагноз Неймара

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» сообщил результаты предварительного обследования бразильского форварда Неймара, получившего травму в матче 14-го тура Лиги 1 с «Лионом».

Как сообщает пресс-служба клуба, у 28-летнего форварда выявлено растяжение связок левой лодыжки.

Отмечается, что в ближайшие 48 часов будет проведено повторное, более детальное обследование для установления серьёзности травмы и метода лечения.

В нынешнем сезоне Неймар сыграл в 12 матчах за ПСЖ во всех турнирах и записал в свой актив девять голов и пять голевых передач.

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