Глава «Самбо-70» отреагировал на переход Липницкой в академию Плющенко

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Генеральный директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о переходе бывшей фигуристки Юлии Липницкой в тренерский штаб академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Глава «Самбо-70» отреагировал на переход Липницкой в академию Плющенко
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Не обидно, что Липницкая пошла тренировать не в родную школу. Последние годы она работала самостоятельно, у неё был комплекс в Подмосковье. Ушла на самостоятельное поприще и работала в своём направлении, но мы следили за ней, у нас сохранялись хорошие отношения», — цитирует Лайшева «Чемпионат».

Он отметил, что это хороший ход со стороны академии Плющенко, так как необходимо укреплять тренерскую базу.

22-летняя Липницкая является олимпийской чемпионкой 2014 года в командных соревнованиях. В том же году она выиграла чемпионат Европы и завоевала серебро мирового первенства. В 2017 году фигуристка завершила спортивную карьеру.

Ранее Татьяна Тарасова прокомментировала переход Липницкой в академию Плющенко в качестве тренера.

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