Тарасова: пока рано говорить, что именно Липницкая сможет передать своим ученикам

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала переход Юлии Липницкой в академию Евгения Плющенко в качестве тренера.
Тарасова: пока рано говорить, что именно Липницкая сможет передать своим ученикам
  • РИА Новости

«Я очень рада за Юлю, что она смогла пойти работать тренером. Уверена, что она будет работать хорошо. Желаю ей счастливой тренерской жизни, интересной и творческой. Пока рано говорить о том, что именно она сможет передать своим ученикам, это будет видно со временем», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

22-летняя Липницкая является олимпийской чемпионкой 2014 года в командных соревнованиях, а также она в том же году выиграла чемпионат Европы и завоевала серебро мирового первенства. В 2017 году она завершила спортивную карьеру.

Ранее сообщалось, что Плющенко объявил о переходе Липницкой в его академию.

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