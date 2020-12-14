СМИ: Президент «Урала» не присутствовал на матче с ЦСКА из-за подозрения на COVID-19
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Об этом сообщает «Чемпионат».
По информации источника, Иванов регулярно проходил тесты на коронавирус вместе с командой, все они сначала давали отрицательный результат. Тем не менее у президента клуба за несколько дней до игры поднялась температура, он почувствовал лёгкое недомогание. После этого им было принято решение не лететь в Москву из-за опасения передать вирус игрокам.
Встреча между ЦСКА и «Уралом» завершилась со счётом 2:2.
Ранее форвард «Урала» Павел Погребняк прокомментировал своё удаление в матче с ЦСКА.