Погребняк: арбитр искал повод оставить «Урал» вдесятером

Форвард «Урала» Павел Погребняк прокомментировал своё удаление в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА (2:2).

«Очень неприятно было оставить команду в меньшинстве! Но я не могу не отметить действий главного арбитра в том эпизоде. Мы с соперником вели мужскую борьбу за мяч. Может, где-то за гранью фола. Конечно, в порыве эмоций я был не согласен с тем, что в этом эпизоде судья показал именно мне карточку, поскольку считаю, что и соперник действовал где-то за рамками правил. Самое смешное, что судья, объясняя своё решение удалить меня с поля, сказал, что я якобы бросил в него мяч. Я этого, естественно, не делал! За 30 лет в футболе ни в кого мячом не бросал никогда! Мне кажется, арбитр искал повод оставить «Урал» вдесятером и нашёл его в том эпизоде. Не удивлюсь, если он ушёл с матча расстроенным. Надеюсь, компетентные органы вынесут оценку действиям этого судьи. Безумно рад что парни сумели сравнять счёт в конце!» — цитирует Погребняка пресс-служба «Урала».

Форвард был удалён с поля в начале второго тайма за вторую жёлтую карточку.

Ранее Гончаренко отказался отвечать на вопрос о своей отставке после ничьей с «Уралом».