Гончаренко призвала подождать с выводами о работе Плющенко с Трусовой и Косторной

Короткая ссылка
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко оценила выступление Александры Трусовой и Алёны Косторной в нынешнем сезоне.
Гончаренко призвала подождать с выводами о работе Плющенко с Трусовой и Косторной
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Обе спортсменки перешли от Этери Тутберидзе в группу Евгения Плющенко.

«Очень много делается сейчас выводов — то в одну сторону, то в другую. Надо подождать. Отметили позитивные моменты, негативные, а теперь просто надо подождать и дать шанс людям что-то сделать. Заклевать при желании можно любого, поэтому надо дать шанс и спортсменам, и тренеру Плющенко доказать и рассказать на льду, что они хотят», — приводит слова Гончаренко «Р-Спорт».

Ранее Плющенко объявил о переходе Юлии Липницкой в его академию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить