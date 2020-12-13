Гончаренко призвала подождать с выводами о работе Плющенко с Трусовой и Косторной
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- РИА Новости
Обе спортсменки перешли от Этери Тутберидзе в группу Евгения Плющенко.
«Очень много делается сейчас выводов — то в одну сторону, то в другую. Надо подождать. Отметили позитивные моменты, негативные, а теперь просто надо подождать и дать шанс людям что-то сделать. Заклевать при желании можно любого, поэтому надо дать шанс и спортсменам, и тренеру Плющенко доказать и рассказать на льду, что они хотят», — приводит слова Гончаренко «Р-Спорт».
Ранее Плющенко объявил о переходе Юлии Липницкой в его академию.