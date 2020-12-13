Гончаренко призвала подождать с выводами о работе Плющенко с Трусовой и Косторной

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко оценила выступление Александры Трусовой и Алёны Косторной в нынешнем сезоне.

Обе спортсменки перешли от Этери Тутберидзе в группу Евгения Плющенко.

«Очень много делается сейчас выводов — то в одну сторону, то в другую. Надо подождать. Отметили позитивные моменты, негативные, а теперь просто надо подождать и дать шанс людям что-то сделать. Заклевать при желании можно любого, поэтому надо дать шанс и спортсменам, и тренеру Плющенко доказать и рассказать на льду, что они хотят», — приводит слова Гончаренко «Р-Спорт».

Ранее Плющенко объявил о переходе Юлии Липницкой в его академию.