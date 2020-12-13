Хюнтелар завершит карьеру летом 2021 года

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37-летний нападающий «Аякса» Клас-Ян Хюнтелар заявил о намерении завершить карьеру по окончании текущего сезона.
Хюнтелар завершит карьеру летом 2021 года
  • Reuters
  • © Michael Kooren

Как информирует Fox Sports, соответствующее признание опытный игрок сделал после победного матча со «Зволле» (4:0), в которой он забил свой 150-й мяч в чемпионатах Нидерландов. По словам Хюнтелара, «футбол — лучшее, что есть на свете», и ему очень нравится находиться в тренировочном процессе. Вместе с тем форвард признался, что иногда ему уже тяжело выдерживать нагрузки. В будущем он хочет получить диплом тренера.

В активе Хюнтелара 76 матчей и 42 гола в составе сборной Нидерландов. Начав выступления во взрослом футболе в ПСВ, в дальнейшем он играл за такие известные клубы, как «Херенвен», мадридский «Реал», «Милан» и «Шальке».

Ранее Златан Ибрагимович признался, что летом хотел завершить карьеру футболиста.

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