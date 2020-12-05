Ибрагимович признался, что летом хотел завершить карьеру футболиста

Шведский нападающий итальянского «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что думал о завершении карьеры минувшим летом.

«Стефано Пиоли спросил, хочу ли я дальше играть в футбол. Я ответил: «Нет, не собираюсь продолжать. Довольно. Семья мне также важна, я здесь один, это жертва. Я был готов жить так полгода, но не хочу оставаться здесь ещё на год», — цитирует Ибрагимовича Sky Sport Italia.

По его словам, тренер тогда сказал, что уважает его решение, а на следующий день они ещё раз всё обсудили. 39-летний игрок отметил, что при повторном разговоре он также выразил желание об уходе из футбола.

«Но потом что-то изменилось. Я не хотел сожалеть. Позвонил в «Милан» и решил продолжить карьеру. Думал об отставке ещё в «Манчестер Юнайтед». Мне было 35—36 лет», — добавил Ибрагимович.

В этом сезоне Ибрагимович провёл десять матчей, в которых забил 11 мячей и сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович обсудил возвращение в сборную Швеции с главным тренером команды.