Ибрагимович признался, что летом хотел завершить карьеру футболиста

Короткая ссылка
Шведский нападающий итальянского «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что думал о завершении карьеры минувшим летом.
Ибрагимович признался, что летом хотел завершить карьеру футболиста
  • Reuters

«Стефано Пиоли спросил, хочу ли я дальше играть в футбол. Я ответил: «Нет, не собираюсь продолжать. Довольно. Семья мне также важна, я здесь один, это жертва. Я был готов жить так полгода, но не хочу оставаться здесь ещё на год», — цитирует Ибрагимовича Sky Sport Italia.

По его словам, тренер тогда сказал, что уважает его решение, а на следующий день они ещё раз всё обсудили. 39-летний игрок отметил, что при повторном разговоре он также выразил желание об уходе из футбола.

«Но потом что-то изменилось. Я не хотел сожалеть. Позвонил в «Милан» и решил продолжить карьеру. Думал об отставке ещё в «Манчестер Юнайтед». Мне было 35—36 лет», — добавил Ибрагимович.

В этом сезоне Ибрагимович провёл десять матчей, в которых забил 11 мячей и сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович обсудил возвращение в сборную Швеции с главным тренером команды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить