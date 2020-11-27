Ибрагимович обсудил возвращение в сборную Швеции с главным тренером команды

Нападающий итальянского «Милана» Златан Ибрагимович встретился с главным тренером сборной Швеции Янне Андерсоном и обсудил с ним возможное возобновление международной карьеры.

«Когда Златан сообщил о готовности вернуться в сборную Швеции, разумеется, нам было важно встретиться и обсудить это как можно скорее. Я рад, что удалось так быстро организовать нашу встречу. Она прошла очень плодотворно. Мы согласны продолжить диалог и дальше», — сказал Андерсон официальному сайту Федерации.

В активе 39-летнего Златана Ибрагимовича 116 матчей в футболке сборной Швеции и 62 гола. В последний раз он играл за национальную команду в 2016-м году.

Ранее Ибрагимович заявил, что Марадона бессмертен.