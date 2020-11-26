Ибрагимович: Марадона бессмертен
- Reuters
«Марадона не мёртв, он бессмертен. Бог дал миру самого одарённого футболиста всех времён. Он будет жить во веки веков», — написал Ибрагимович в своём Instagram, прикрепив к публикации совместную фотографию с Марадоной.
Марадона выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Он провёл 91 матч и забил 34 мяча в составе сборной Аргентины, вместе с которой выиграл чемпионат мира 1986 года.
С 2008 по 2010 год он возглавлял аргентинскую национальную команду.
Ранее сообщалось, что Роналдиньо выразил соболезнования в связи со смертью Марадоны.