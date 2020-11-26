Ибрагимович: Марадона бессмертен

Шведский форвард итальянского футбольного клуба «Милан» Златан Ибрагимович прокомментировал смерть легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

«Марадона не мёртв, он бессмертен. Бог дал миру самого одарённого футболиста всех времён. Он будет жить во веки веков», — написал Ибрагимович в своём Instagram, прикрепив к публикации совместную фотографию с Марадоной.

Марадона выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Он провёл 91 матч и забил 34 мяча в составе сборной Аргентины, вместе с которой выиграл чемпионат мира 1986 года.

С 2008 по 2010 год он возглавлял аргентинскую национальную команду.

Ранее сообщалось, что Роналдиньо выразил соболезнования в связи со смертью Марадоны.