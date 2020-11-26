Роналдиньо выразил соболезнования в связи со смертью Марадоны

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Обладатель «Золотого мяча» 2005 года, бывший форвард «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо прокомментировал смерть легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.
Роналдиньо выразил соболезнования в связи со смертью Марадоны
  • Reuters

«Сочувствую семье и всем, кто любил этого гения. Мой друг, мой кумир, мой номер десять, спасибо тебе за каждую секунду, проведённую вместе как на матчах, так и просто за ужином. Наше общение всегда было особенным, и я буду хранить воспоминания о том, как наслаждался, играя вместе с тобой. Я восхищался тобой и твоим величием. Покойся с миром, мой кумир, я люблю тебя… Волшебник из волшебников! Вечный», — написал Роналдиньо в своём Twitter.

Марадона выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Он провёл 91 матч и забил 34 мяча в составе сборной Аргентины, вместе с которой выиграл чемпионат мира 1986 года.

С 2008 по 2010 год он возглавлял аргентинскую национальную команду.

Ранее сообщалось, что Серхио Агуэро отреагировал на смерть Марадоны.

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