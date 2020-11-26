Агуэро отреагировал на смерть Марадоны

Нападающий аргентинского «Манчестер Сити» и сборной Аргентины по футболу Серхио Агуэро отреагировал на смерть своего бывшего тестя, легендарного аргентинского форварда Диего Марадоны.

«Мы никогда тебя не забудем. Ты всегда будешь с нами», — написал Агуэро в Twitter.

Агуэро был женат на младшей дочери Марадоны Джаннине с 2008 по 2012 год. У них есть сын Бенхамин.

Марадона выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Он провёл 91 матч и забил 34 мяча в составе сборной Аргентины, вместе с которой выиграл чемпионат мира 1986 года.

С 2008 по 2010 год он возглавлял аргентинскую национальную команду.

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Зенита» предложил вывести из обращения 10-й номер в память о Марадоне.