Экс-тренер «Зенита» предложил вывести из обращения 10-й номер в память о Марадоне

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, ныне работающий во французском «Марселе», предложил Международной федерации футбола (ФИФА) вывести из обращения 10-й игровой номер в память о легендарном аргентинце Диего Марадоне.

«Я бы хотел, чтобы ФИФА вывела из обращения 10-й номер во всех соревнованиях и для всех команд. Думаю, это наилучший способ отдать дань уважения лучшему игроку в истории футбола», — приводит слова тренера Daily Mail.

Марадона выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Он провёл 91 матч и забил 34 мяча в составе сборной Аргентины, вместе с которой выиграл чемпионат мира 1986 года.

С 2008 по 2010 год он возглавлял аргентинскую национальную команду.

Ранее сообщалось, что стадион «Наполи» переименуют в честь Марадоны.