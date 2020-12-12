Джанаев прокомментировал потасовку после матча со «Спартаком»

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Голкипер ФК «Сочи» Сослан Джанаев высказался относительно инцидента, случившегося после матча 18-го тура Российской премьер-лиги со «Спартаком» (1:0).
Джанаев прокомментировал потасовку после матча со «Спартаком»
  • © РИА Новости / Антон Денисов

«Была словесная перепалка, но я не видел ни Жоаозиньо, ни самого толчка», — цитирует Джанаева Sport24.

Ранее было опубликовано видео потасовки после матча «Сочи» — «Спартак».

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