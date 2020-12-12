Опубликовано видео потасовки после матча «Сочи» — «Спартак»

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Появилось видео инцидента после матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» — «Спартак» (1:0).
Опубликовано видео потасовки после матча «Сочи» — «Спартак»
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После окончания встречи главный тренер гостей Доменико Тедеско заявил, что один из футболистов команды соперника ударил его ассистента Андреаса Хинкеля.

Ранее спортивный юрист назвал возможное наказание игроку «Сочи» за инцидент с Хинкелем.

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