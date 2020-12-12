Опубликовано видео потасовки после матча «Сочи» — «Спартак»

Матч «Сочи» и «Спартака» снова закончился скандалом 😱



В подтрибунном помещении началась потасовка, а Тедеско сообщил, что его ассистента Андреаса Хинкеля ударил игрок соперников 🤯



Ну и жесть:https://t.co/8gGQ9X27wLpic.twitter.com/s7a4WiDKgm