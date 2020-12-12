Спортивный юрист назвал возможное наказание игроку «Сочи» за инцидент с Хинкелем

Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал, что грозит футболисту «Сочи» за то, что он ударил ассистента главного тренера «Спартака» Андреаса Хинкеля после окончания матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), который завершился победой хозяев со счётом 1:0.

«За это не может быть назначено техническое поражение. Это действия отдельного футболиста, которые могут быть рассмотрены. За это есть санкции. Всё должно быть зафиксировано в протоколе судьи. Но это действия футболиста, а не клуба, потому здесь речь может идти только об индивидуальном наказании. Это статья 94, пункт 3.1 — дисквалификация до четырёх матчей», — сказал Прокопец «Чемпионату».

После окончания встречи главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что после матча один из футболистов команды соперника ударил Хинкеля.

Ранее гендиректор «Сочи» высказался об инциденте после матча со «Спартаком».