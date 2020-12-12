Гендиректор «Сочи» — об инциденте после матча со «Спартаком»: надо уметь проигрывать

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Генеральный директор ФК «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал инцидент, который произошёл после матча 18-го тура Российской премьер-лиги со «Спартаком» (1:0).
Гендиректор «Сочи» — об инциденте после матча со «Спартаком»: надо уметь проигрывать
  • © Екатерина Лызлова
  • РИА Новости

«В подтрибунном помещении были эмоции. Они и захлестнули кое-кого. Когда протягивают руку, чтобы поблагодарить за игру, то нужно её пожать, уметь проигрывать. Это ведь спорт, после игры нужно выдыхать. Сослан протягивал руку, чтобы пожать, ему по этой руке вроде ударили. Надо разбираться, но надо всё равно уметь проигрывать», — цитирует Рубашко Sport24.

После окончания встречи главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что один из игроков соперника ударил его помощника Андреаса Хинкеля.

Ранее футболист «Сочи» Жоаозиньо заявил, что не бил тренера «Спартака».

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