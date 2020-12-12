Футболист «Сочи» Жоаозиньо заявил, что не бил тренера «Спартака»

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо прокомментировал инцидент, который случился после матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака» (1:0).

«Я ударил Хинкеля? Это глупости, куда я его ударил? На видео видно, что он подошёл ко мне и всё. Просто «Спартаку» надо было победить в этом матче, поэтому так всё получилось», — сказал Жоаозинью в комментарии «Спорт-Экспрессу».

После окончания встречи главный тренер «Спартака» заявил, что кто-то из футболистов «Сочи» ударил его ассистента Андреаса Хинкеля.

Ранее тренер «Сочи» заявил, что Джанаев после матча подошёл пожать руку Тедеско.