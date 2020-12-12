Тренер «Сочи»: Джанаев подошёл пожать руку Тедеско, а тот начал нецензурно выражаться на него
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«Я своими глазами этого не видел, поскольку находился в тот момент в раздевалке. Но по разговору — Сослан Джанаев подошёл пожать руку главному тренеру «Спартака», а тот начал выражаться нецензурно на него, выражал недовольство. Я не понимаю почему. Матч закончился, пожали руки и разошлись. Это явно неадекватно. А дальше пошла заваруха, и не знаю, что там произошло. Но всё началось с несколько неадекватных действий тренера «Спартака», — сказал Фоменко.
После окончания матча Тедеско заявил, что один из футболистов команды хозяев ударил его ассистента Андреаса Хинкеля.
Ранее Тедеско заявил, что в перерыве матча подвергся оскорблениям.