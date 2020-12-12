Тренер «Сочи»: Джанаев подошёл пожать руку Тедеско, а тот начал нецензурно выражаться на него

Короткая ссылка
Помощник главного тренера «Сочи» Олег Фоменко рассказал о конфликте между ассистентом наставника «Спартака» Андреасом Хинкелем и одним из игроков сочинской команды, который случился после матча 18-го тура Российской премьер-лиги, в котором московский клуб проиграл со счётом 0:1.
Тренер «Сочи»: Джанаев подошёл пожать руку Тедеско, а тот начал нецензурно выражаться на него
  • © Dmitry Golubovich/Global Look Press

«Я своими глазами этого не видел, поскольку находился в тот момент в раздевалке. Но по разговору — Сослан Джанаев подошёл пожать руку главному тренеру «Спартака», а тот начал выражаться нецензурно на него, выражал недовольство. Я не понимаю почему. Матч закончился, пожали руки и разошлись. Это явно неадекватно. А дальше пошла заваруха, и не знаю, что там произошло. Но всё началось с несколько неадекватных действий тренера «Спартака», — сказал Фоменко.

После окончания матча Тедеско заявил, что один из футболистов команды хозяев ударил его ассистента Андреаса Хинкеля.

Ранее Тедеско заявил, что в перерыве матча подвергся оскорблениям.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить