Тедеско: в перерыве матча мне сказали, что это не моя страна и я могу ехать

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско после поражения от «Сочи» (0:1) в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что подвергся оскорблениям в перерыве встречи.
Тедеско: в перерыве матча мне сказали, что это не моя страна и я могу ехать
  • Reuters

«В перерыве случилось то, чего со мной раньше не происходило в России. Это событие ни в коем случае не про футбол. Очень тяжело жить и работать, когда к тебе так относятся. В перерыве матча мне было сказано, что это не моя страна, что я могу ехать. Резервный судья всё видел. Мы все помним, что случилось на матче Лиги чемпионов, когда команды покинули поле после известного инцидента. Так происходило моё общение с резервным судьей. Я всегда задаю вопрос и всегда получаю карточку после этого», — сказал Тедеско на пресс-конференции.

Ранее в «Спартаке» прокомментировали инцидент с участием Хинкеля и футболиста «Сочи».

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